В МИД РФ подчеркнули, что на всех участках службы он зарекомендовал себя высоким профессионалом

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Вадим Разумовский умер 8 сентября после продолжительной тяжелой болезни.

"Руководство министерства иностранных дел Российской Федерации и департамент государств Африки (Южнее Сахары) с прискорбием сообщают, что 8 сентября 2025 года после продолжительной тяжелой болезни скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Разумовский Вадим Владиленович", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

В МИД РФ подчеркнули, что на всех участках службы Разумовский зарекомендовал себя высоким профессионалом, "беззаветно и твердо отстаивавшим интересы родины". "Его отличали решительность, дальновидность, преданность делу. Эти качества неразрывно сочетались у него с заботой о товарищах, искрометным юмором, душевной теплотой", - добавили в ведомстве.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Вадима Владиленовича Разумовского. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - заключили в министерстве.

Вадим Разумовский родился в 1958 году в Москве. По окончании МГИМО МИД СССР в 1980 году поступил на дипломатическую службу. Работал на различных должностях в центральном аппарате, посольствах СССР и России в Мали (1980-1983), Франции (1989-1994), США (1997-2000), постоянном представительстве России при ЮНЕСКО (2003-2006), Посольстве России в Ватикане (2012-2015), на посту чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Гвинейской Республике и Республике Сьерра-Леоне (2019-2023).