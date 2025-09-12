Сотрудники этой международной организации четко понимают, откуда летят дроны и кто осуществляет атаки, считает губернатор Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Руководство МАГАТЭ не реагирует на попытки Вооруженных сил Украины атаковать территорию Запорожской АЭС, которые украинская армия предпринимает последние несколько дней. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

"Как обычно, руководство МАГАТЭ не реагирует, хотя сотрудники этой международной организации четко понимают, откуда летят дроны и кто осуществляет атаки. Но для всего мирового сообщества МАГАТЭ традиционно делает вид, что ничего не происходит. Никаких заявлений от МАГАТЭ не ждем, но в условиях решающей позиции России в международных отношениях им следовало бы уже начать тоже предпринимать попытки сохранить мир от ядерной угрозы, которая исходит от киевского режима", - написал Балицкий.