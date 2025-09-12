В выборах главы региона принимают участие пять кандидатов

КАЛУГА, 12 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей по итогам первого дня голосования на выборах губернатора Калужской области составила 20,18%, сообщили ТАСС в региональном избиркоме. Голосование началось 12 сентября и пройдет три дня.

На выборах губернатора, которые проходили в сентябре 2020 года, в первый день голосования явка составила 13%.

"Избиратели Калужской области активно голосуют на избирательных участках и вне помещения для голосования. Явка на 20:00 12 сентября - 20,18% избирателей. По ДЭГ проголосовало - 71,75% от общего количества поданных заявлений. 525 калужан сделали свой выбор на "экстерриториальных участках" в Москве на выборах губернатора Калужской области", - говорится в сообщении.

В выборах главы региона принимают участие пять кандидатов, в их числе действующий губернатор области Владислав Шапша - от "Единой России", Надежда Ефремова - от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Степан Опарышев - от ЛДПР, Иван Родин - от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Николай Яшкин - от КПРФ.

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.