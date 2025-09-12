Ранее президент России уже несколько раз принимал в нем участие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал работу на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, передает корреспондент ТАСС.

Форум проходит с 10 по 13 сентября. Выбранная в этом году тема: "Возвращение к культуре - новые возможности". В числе участников и гостей - деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме ожидается выступление более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Ранее Путин уже несколько раз принимал в нем участие. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный партнер форума.