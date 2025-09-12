Выборы главы области проходят с 12 по 14 сентября

ТАМБОВ, 12 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Тамбовской области, где проходят досрочные выборы главы региона, в первый день голосования составила 26,76%, сообщается в Telegram-канале облизбиркома. Голосование началось 12 сентября и пройдет три дня.

"По состоянию на 20:00 12 сентября 2025 года явка избирателей Тамбовской области на досрочных выборах главы Тамбовской области составила 26,76%. Проголосовало 208 206 избирателей", - говорится в сообщении.

На предыдущих выборах главы Тамбовской области, которые прошли 9-11 сентября 2022 года, явка в первый день голосования составила 26,21%.

Выборы главы Тамбовской области проходят с 12 по 14 сентября. На пост главы региона претендуют пять человек: врио главы региона Евгений Первышов от партии "Единая Россия", Андрей Жидков (КПРФ), Павел Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Олег Морозов (ЛДПР) и Елена Семилетова ("Новые люди"). В регионе работают 820 избирательных участков.