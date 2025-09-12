В дипмисии также опровергли публикации, в которых бездоказательно говорится о "человеческих сафари", которые российская армия якобы устраивает в Херсоне

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. 41 наемник из Португалии был уничтожен на Украине к марту 2024, они не находятся под защитой международного права, поэтому являются законной военной целью для армии РФ. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале посольства России в Португалии.

В посольстве обратили внимание на репортаж журнала "Сабаду" от 10 сентября, посвященный португальским наемникам на Украине. "Вместо того, чтобы осуждать кровавый промысел, газетчики не стесняются романтизировать "солдат удачи" и ретранслировать украинские пропагандистские заготовки", - указали в дипмиссии.

"Хотели бы ознакомить наших читателей с показательной статистикой: согласно данным Министерства обороны России, к марту 2024 г. на Украине был уничтожен 41 наемник из Португалии. Эти люди не находятся под защитой международного права и поэтому являются законной военной целью для нашей армии", - отметили в посольстве.

В дипмисии также опровергли публикации, в которых бездоказательно говорится о "человеческих сафари", которые российская армия якобы устраивает в Херсоне. "Подчеркиваем, что наши вооруженные силы никогда не обстреливают гражданские цели. Напротив, именно украинские военные были не раз уличены в этом. Непосредственно в Херсонской области, в городе Алешки, 1 мая этого года украинские беспилотники нанесли удар по рынку, в результате которого скончались 8 человек и еще 19 получили ранения. Это вопиющее преступление киевского режима, а также другие нарушения норм международного гуманитарного права МИД России "подсветил" в своем последнем квартальном докладе", - добавили там.

Как отметили в российском посольстве, неубедительно выглядит указанная в публикации цифра потерь киевского режима в 46 тыс. человек. "Достаточно посмотреть на фотографии кладбищ, чтобы понять, что жонглирование статистикой в СМИ призвано скрыть горькую правду о плачевной для Украины ситуации на фронте", - подчеркнули там.

Не меньше вопросов вызывает сама идея редакторов "Сабаду" выпустить материал о наемниках, чья деятельность находится вне закона в Португалии, стране - участнице Конвенции ООН о наемничестве 1989 года, отметили в дипмиссии. "В этом смысле показательно, что один из героев репортажа взял себе позывной в честь португальского военного, участника колониальных войн Марселину да Маты, известного своей лояльностью фашистскому режиму Салазара-Каэтану и жестокостью по отношению к представителям национально-освободительных движений Африки и мирному населению", - обратили внимание в посольстве.