Явка на выборах губернатора Курской области на 12 сентября составила 35,39%

Избирательная кампания началась в регионе 11 июня

КУРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Курской области, где проходят выборы губернатора, в первый день голосования составила 35,39%, следует из данных регионального избиркома. Голосование началось 12 сентября и пройдет три дня.

В первый день основного голосования 2024 года, которое проходило 6-8 сентября, явка на выборах губернатора Курской области превысила 46,94% по состоянию на 20:00 мск. Тогда в голосовании приняли участие почти 364 тыс. человек. Всего же явка на выборах губернатора Курской области 2024 составила 61,56%, участие в голосовании приняли более 530 тыс. жителей региона.

Избирательная кампания по выборам губернатора Курской области началась в регионе 11 июня. Досрочные выборы главы региона назначены на 14 сентября, они будут проходить в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост претендуют врио губернатора Александр Хинштейн ("Единая Россия"), Алексей Томанов (ЛДПР), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Бобовников (КПРФ).