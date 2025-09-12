Выборы главы области проходят с 12 по 14 сентября

МОСКВА, 12 сентября /ТАСС/. Явка избирателей в Костромской области, где проходят выборы губернатора, в первый день голосования составила 18,42%, следует из данных, опубликованных в Telegram-канале регионального избиркома. Голосование началось 12 сентября и пройдет три дня.

На предыдущих выборах губернатора Костромской области, которые прошли 11-13 сентября 2020 года, голосование шло три дня. В первый день проголосовали 8,41% от общего числа избирателей.

"Число избирателей, включенных в списки избирателей, - 496 072 человека. Проголосовали 91 324 человека - 18,42%. Число избирателей, принявших участие в голосовании с использованием ДЭГ, - 23 535 человек - 78,09%", - говорится в сообщении.

Выборы главы Костромской области проходят с 12 по 14 сентября. На пост губернатора зарегистрированы пять кандидатов: заместитель директора - начальник отдела по делам архивов областного департамента культуры Юрий Кудрявцев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат городского округа города Волгореченска Юрий Миндолин (ЛДПР), губернатор региона Сергей Ситников ("Единая Россия"), депутат регионального парламента Николай Цвиль ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и секретарь по организационно-партийной работе костромского отделения КПРФ Сергей Шпотин (КПРФ).