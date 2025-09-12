В регионе работает 1 041 избирательный участок

БРЯНСК, 12 сентября /ТАСС/. Явка избирателей в Брянской области, где проходят выборы губернатора, в первый день голосования составила 32,20%, следует из данных, опубликованных в телеграм-канале регионального избиркома. Голосование началось 12 сентября и пройдет три дня.

На предыдущих выборах губернатора Брянской области, которые прошли 11-13 сентября 2020 года, в первый день явка составила 14,75%.

"Завершился первый из трех дней голосования. На конец дня 12 сентября явка избирателей составила 32,30%", - говорится в сообщении.

В Брянской области 12-14 сентября проводятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Брянской областной думы, депутатов муниципалитетов. В регионе работает 1 041 избирательный участок. Статус кандидата на пост губернатора получили 4 человека: действующий глава региона Александр Богомаз ("Единая Россия"), депутат Брянской областной думы Андрей Архицкий (КПРФ), депутат облдумы, директор Брянской областной библиотеки им. Тютчева Геннадий Селебин ("Родина"), депутат облдумы Алексей Тимошков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").