Явка на выборах главы Чувашии по итогам первого дня составила 28,48%

Всего в республике сформирован 921 избирательный участок

ЧЕБОКСАРЫ, 12 сентября. /ТАСС/. Более 28,4% избирателей проголосовали в первый день выборов главы Чувашии. Об этом сообщил на брифинге председатель избирательной комиссии Чувашской Республики Геннадий Федоров.

"Явка по состоянию на 20:00 составила 28,48%. <...> Выборы проходят в штатном режиме", - отметил Федоров.

По его словам, обстановка на выборах "комфортная, спокойная, дружественная", жалобы на нарушение избирательного законодательства не поступали.

В Чувашии 12-14 сентября выбирают главу республики, депутатов чебоксарского и новочебоксарского городских парламентов, также проходят довыборы в семи муниципальных округах. В избиркоме Чувашии сообщили, что в организации и проведении выборов задействованы более 8 тыс. членов участковых избирательных комиссий (УИК), зарегистрировано свыше 1,7 тыс. наблюдателей.

Всего в республике сформирован 921 избирательный участок. По данным УФСИН по Чувашии, специальные участки организованы в двух следственных изоляторах, где смогут проголосовать около 200 подозреваемых и обвиняемых. Из помещений 100 УИК ведется видеотрансляция на служебный портал.

На пост главы Чувашии зарегистрированы пять кандидатов: генеральный директор ООО "Чувашлифт" Владимир Ильин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), генеральный директор Мариинско-Посадского маслозавода Максим Морозов ("Новые люди"), руководитель Чувашской Республики Олег Николаев (самовыдвиженец), руководитель АНО "Бюро научных экспертиз" Владимир Савинов (Российская экологическая партия "Зеленые") и заместитель председателя комитета Госсовета республики по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Константин Степанов (ЛДПР).