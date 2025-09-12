По словам министра культуры Ольги Любимовой, зарубежные фильмы не спешат возвращаться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минкультуры Ольгой Любимовой указал на просьбы деятелей кино о введении квот на прокат в России зарубежных фильмов.

"Вот, прокат иностранных фильмов, квоты и так далее. Знаете, да, проблемы эти? Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино", - сказал глава государства. Любимова ответила, что поддержка российского кино нужна. Пока, по ее словам, зарубежные фильмы "не спешат возвращаться", но "со временем помощь российскому кинематографу в этом направлении будет необходима".

"Ну то есть вы поддерживаете то, за что бьются наши деятели культуры?" - уточнил Путин. Министр ответила утвердительно.

Ранее с инициативой о квотировании зарубежного кино к Путину обращался председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. В своем письме в марте 2025 года он предлагал ввести входной взнос в 5 млн рублей для рассмотрения представляемой картины в России и 10% от проката западной картины направлять на рефинансирование национального кино. Кроме того, предлагалось организовать принцип единого окна для входа на рынок российского кинопроката.

Выступая в июне в Госдуме, режиссер отметил, что квотирование и введение входных взносов для западного кино позволят защитить кинематограф от зарубежной кинопродукции, которая может вернуться на экраны России. По словам Михалкова, президент РФ данную идею поддержал, поставив на письмо соответствующую резолюцию.

В июле Михалков сообщил ТАСС, что Путин потом еще раз подтвердил абсолютную актуальность его резолюции. При этом режиссер не ответил на вопрос, сколько времени намерен ждать ответ чиновников на свою инициативу.