Постоянный представитель России при ООН отметил "истеричные возгласы" из европейских столиц о якобы распространении Россией агрессии

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Звучащие из европейских столиц истеричные возгласы о якобы распространении Россией агрессии похожи на информационную кампанию, призванную подталкивать союзников к новым поставкам оружия Украине в дальнейшем. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Истеричные возгласы о якобы распространении Россией агрессии звучат и из других европейских столиц. Все это очень похоже на информационную кампанию, цель которой - сохранить уровень внешней мобилизации вокруг Украины и дальше подталкивать союзников к новым поставкам вооружений", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.