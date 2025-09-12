Постоянный представитель России при ООН отметил, что из-за падения рейтинга Владимира Зеленского непрекращающиеся боевые действия являются для киевских властей "инструментом политического выживания"

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Киевский режим никогда не стремился к миру, все его действия направлены на продолжение конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Как только появился реальный шанс на мир с приходом в Белый дом лидера, готового погрузиться в коренные причины кризиса и искать устойчивое решение, [Владимир] Зеленский тут же начал открещиваться от всех ранее заявленных мирных инициатив. Это лишь подтверждает то, о чем мы говорили с самого начала: никакого стремления к миру у киевского режима никогда не было, и все, что он делает, направлено лишь на продолжение конфликта, удержание власти и продолжение эксплуатации своих западных покровителей", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Российский дипломат отметил, что, поскольку рейтинг Зеленского и уровень доверия к нему "стремительно падают", "непрекращающиеся боевые действия" являются для киевских властей "инструментом политического выживания". Небензя напомнил, что под предлогом атак на Украину Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина посетить Москву для "обсуждения всего спектра вопросов украинского урегулирования". "Зато, как мы видим, никакие атаки не мешают ему [Зеленскому] колесить по европейским столицам три с половиной года и выступать там с очередными требованиями о поставках оружия и об увеличении военной помощи", - заключил российский постпред.