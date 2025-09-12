Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что необходимость анализировать эффективность избирательного права есть всегда

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Центризбирком РФ после единого дня голосования совместно с экспертным сообществом проведет анализ эффективности действующего законодательства и сформирует предложения по его совершенствованию.Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

На вопрос, стоит ли ждать изменений в избирательном законодательстве перед выборами в Госдуму, зампред ЦИК РФ отметил, что необходимость анализа его эффективности есть всегда. "Традиционно после каждого единого дня голосования ЦИК совместно с экспертным сообществом проводит такую работу и формирует предложения", - пояснил он.

Выборы в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, является третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва - 20 сентября.