ЦИК оперативно реагирует на все сигналы, которые поступают из регионов в разное время, сообщила председатель комиссии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Жалоб, которые требовали бы рассмотрения Центральной избирательной комиссией, не поступало в ходе избирательных кампаний. Об этом на брифинге в информационном центре ЦИК России заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Хочу прежде всего подчеркнуть, что за период избирательной кампании жалоб, требующих рассмотрения на заседании Центральной избирательной комиссии, до сего момента не поступало", - сказала она.

Памфилова отметила, что ЦИК оперативно реагирует на все сигналы, которые поступают из регионов в разное время.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.