Голосование на Камчатке проходит в штатном режим

Избирательная документация осталась в сохранности после землетрясения

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Процесс голосования в Камчатском крае проходит в штатном режиме после подземных толчков магнитудой 7,7. Избирательная документация осталась в сохранности, сообщила во время прямого включения в информационном центре ЦИК России председатель Избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина.

Мощный подземный толчок произошел на Камчатке в 14:37 (05:37 мск). Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 114 км восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Эвакуация населения не проводилась, была объявлена угроза цунами, которая в 17:00 (08:00 мск) была отменена.

"Все мои коллеги показали редкую выдержку, не покинули свои рабочие места в основной своей массе, хотя, конечно, в эпицентре землетрясения магнитуда составляла 7,7 балла. Землетрясение было достаточно серьезным, но никто не оставил помещения для голосования и сохранность избирательной документации была обеспечена в полном объеме, поэтому процесс голосования был продолжен в нормальном штатном режиме", - сказала она.

О выборах в крае

На пост главы региона претендуют четыре человека: Роман Литвинов, выдвинутый камчатским краевым отделением КПРФ; Дмитрий Тюрин, выдвинутый камчатским краевым отделением политической партии "Коммунистическая партия "Коммунисты России"; Владимир Солодов, выдвинутый Камчатским региональным отделением "Единой России"; Василина Кулиева, выдвинутая камчатским региональным отделением политической партии ЛДПР. В регионе в срок с 24 августа по 11 сентября прошло досрочное голосование в труднодоступных районах Камчатки, его результаты будут учтены при общем подсчете голосов.