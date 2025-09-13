На пост руководителя региона баллотируются четыре кандидата

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября 2025 года в Татарстане пройдут выборы главы (раиса) республики. На этот пост баллотируются четыре кандидата, в том числе действующий руководитель региона Рустам Минниханов (выдвинут от "Единой России").

ТАСС подготовил материал о том, как проходили выборы и назначения главы Республики Татарстан начиная с 1990-х гг.

Учреждение поста президента Татарстана и первые выборы 1991 года

30 августа 1990 года Верховный совет (ВС) Татарской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики (ССР). Пост президента Татарской ССР был учрежден республиканским законом от 14 мая 1991 года о внесении изменений и дополнений в конституцию Татарстана.

Первые выборы президента Татарской ССР состоялись 12 июня 1991 года - в один день с первыми выборами президента РСФСР (наряду с Москвой и Ленинградом, ныне - Санкт-Петербург). Они прошли на безальтернативной основе: из пяти кандидатов только председатель Верховного совета республики Минтимер Шаймиев, выдвинутый коллективом казанского производственного объединения "Органический синтез", смог собрать необходимое число подписей для регистрации (не менее 50 тыс.). По итогам выборов Шаймиев получил 70,6% голосов избирателей. Явка составила 63,4%.

4 июля 1991 года Верховный совет Татарской ССР принял закон "О вступлении в должность президента Татарской ССР", в тот же день Минтимер Шаймиев принес присягу. Срок его полномочий составлял пять лет.

7 февраля 1992 года Татарская ССР была переименована в Республику Татарстан.

Выборы 1996 и 2001 годов

8 декабря 1995 года депутаты Государственного совета Татарстана назначили выборы президента республики на 24 марта 1996 года Руководитель региона избирался на пять лет. Изначально на пост главы республики были выдвинуты четыре кандидата, но лишь один из них - действующий президент Татарстана Минтимер Шаймиев - собрал необходимое количество подписей избирателей для регистрации. Таким образом, выборы 24 марта вновь проводились на безальтернативной основе. За Минтимера Шаймиева, выдвинутого инициативными группами избирателей, проголосовали 97,14%. Явка составила 77,76%. 3 апреля того же года состоялась инаугурация избранного президента Татарстана.

6 октября 1999 года был принят федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ". В 2001 году в закон была внесена поправка, которая предлагала вести отсчет срока глав регионов с момента принятия данного закона - с октября 1999 года Законодатели республик, краев и областей, где ранее пребывание на посту руководителя региона ограничивалось двумя сроками, получили право самостоятельно решать, как следует исчислять срок полномочий высшего должностного лица данного субъекта РФ. Позднее, 9 июля 2002 года, Конституционный суд России подтвердил право руководителей регионов избираться на новый (фактически - третий) срок.

25 марта 2001 года состоялись очередные выборы президента республики. В них участвовали пять кандидатов. Победу вновь одержал Минтимер Шаймиев с результатом 79,52% голосов (был выдвинут группой избирателей). Второе место занял самовыдвиженец, депутат Госдумы Сергей Шашурин (5,78%). Против всех проголосовали 2,81%, всего в выборах приняли участие 79,37% избирателей. Минтимер Шаймиев вступил в должность 12 апреля того же года сроком на пять лет.

Наделение полномочиями главы республики в 2005, 2010 годах

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

Полномочия Минтимера Шаймиева на посту руководителя Татарстана истекали в апреле 2006 года. Однако в начале марта 2005 года он обратился к главе государства с вопросом о доверии. 15 марта 2005 года Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Татарстана кандидатуру Шаймиева для наделения полномочиями президента республики на новый пятилетний срок. 25 марта того же года республиканский парламент утвердил его в этой должности (за - 89 депутатов, против - 4, воздержался 1). В тот же день состоялась инаугурация.

23 декабря 2009 года руководство партии "Единая Россия" представило президенту РФ Дмитрию Медведеву список кандидатур на пост главы Татарстана. В него вошли премьер-министр региона Рустам Минниханов, председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин и действующий руководитель Татарстана Минтимер Шаймиев. Однако 22 января 2010 года Шаймиев обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой не рассматривать его кандидатуру на должность главы Татарстана, чтобы дать возможность "проявить себя молодому поколению политиков".

27 января 2010 года глава государства внес в республиканский парламент кандидатуру Рустама Минниханова для наделения полномочиями президента Татарстана. 4 февраля депутаты единогласно утвердили его на этом посту. 25 марта того же года Минниханов официально вступил в должность. Срок его полномочий составлял пять лет.

После возвращения прямых выборов, выборы главы Татарстана в 2015 году

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов. В соответствии с ним первым сроком полномочий руководителей субъектов РФ стал считаться тот, на который они были избраны после 1 июня 2012 года.

24 марта 2015 года в связи с истечением срока полномочий Рустама Минниханова президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности руководителя Татарстана.

В единый день голосования 13 сентября 2015 года в Татарстане прошли прямые выборы президента республики. На пост баллотировались четыре кандидата. Победу одержал Рустам Минниханов (был выдвинут "Единой Россией"), получивший 94,40% голосов избирателей. Второе место занял депутат республиканского парламента, кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов (2,56%.). Явка составила 84,21%. 18 сентября того же года Рустам Минниханов вступил в должность сроком на пять лет.

Выборы 2020 года

Очередные выборы президента Татарстана прошли 13 сентября 2020 года, голосование на них проводилось в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября. На пост руководителя региона претендовали пять кандидатов. Главой республики был избран действующий президент Татарстана Рустам Минниханов (баллотировался от "Единой России"), получив в свою поддержку 83,27% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от "Справедливой России", директор инновационно-внедренческого центра "Анатомика" и депутат Госсовета республики Альмир Михеев, набрал 4,93%. Всего в выборах приняли участие 78,78% избирателей. 18 сентября 2020 года Рустам Минниханов принял присягу (срок полномочий - пять лет).

21 декабря 2021 года был принят федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", который в том числе отменил запрет занимать должность главы региона более двух пятилетних сроков подряд. Субъекты РФ получили право сами определять число сроков полномочий своих руководителей.

Изменение наименования должности главы республики

23 декабря 2022 года Госсовет Татарстана принял поправки в конституцию республики, предусматривающие переименование поста президента на "глава (раис) Республики Татарстан". Данные изменения должны были вступить в силу в 2025 году, после истечения срока полномочий действующего главы региона Рустама Минниханова. Однако 26 января 2023 года парламент Татарстана принял поправки в основной закон республики, предполагающие изменение наименования должности руководителя региона сразу после их принятия. В тот же день закон подписал президент Татарстана. Документ вступил в силу в начале февраля 2023 года, с этого времени должность руководителя республики стала называться "глава (раис) Республики Татарстан".

Выборы 2025 года

Выборы главы (раиса) Республики Татарстан пройдут 14 сентября 2025 года Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в ходе голосования применяться не будет. По данным ЦИК РФ, численность избирателей региона на 1 июля 2025 года составляет 2 923 096.

Глава республики избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

На пост главы Татарстана зарегистрированы четыре кандидата: руководитель республики Рустам Минниханов ("Единая Россия"), заместитель председателя комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Хафиз Миргалимов (КПРФ), депутат совета Большеякинского сельского поселения Зеленодольского района Виталий Смирнов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и первый заместитель директора ООО "Байлык №3", депутат республиканского парламента Руслан Юсупов (ЛДПР).