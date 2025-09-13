На пост руководителя региона баллотируются трое кандидатов

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября 2025 года в Ненецком автономном округе (НАО) состоятся выборы губернатора региона. Руководитель округа избирается депутатами окружного парламента из числа трех кандидатур, предложенных президентом РФ.

ТАСС подготовил материал о том, как проходили выборы и назначения главы НАО начиная с 1990-х гг.

Назначение главы администрации округа в 1990-х годах

С 1991 года в России действовал мораторий на выборы глав администраций краев, областей и автономных образований. Его цель заключалась в попытке стабилизировать ситуацию в стране после т. н. августовского путча ГКЧП и на период проведения экономических реформ. Руководители регионов (кроме республик) назначались президентом РСФСР Борисом Ельциным без согласования с местными советами депутатов.

30 ноября 1991 года указом Бориса Ельцина первым главой администрации Ненецкого автономного округа (НАО) был назначен Юрий Комаровский, заместитель председателя Нарьян-Марского городского исполкома. В апреле 1993 года он подал в отставку, 16 апреля она была принята президентом страны. Но уже 29 апреля того же года глава государства отменил свой указ, после чего Юрий Комаровский вновь возглавил округ. 24 декабря 1993 года своим распоряжением он ввел в регионе должность губернатора вместо главы администрации.

В феврале 1994 года Юрий Комаровский инициировал проведение референдума о выходе Ненецкого АО из состава Архангельской области и о непосредственном вхождении округа в состав РФ. Однако в марте того же года решение о проведение референдума был отменено указом президента РФ как противоречащее конституции страны.

В конце 1995 года окружное собрание депутатов выразило недоверие руководителю региона, обвинив его в нецелевом расходовании бюджетных средств, и обратилось к главе государства с предложением об освобождении Юрия Комаровского от занимаемой должности. 22 февраля 1996 года Борис Ельцин принял его отставку.

21 марта 1996 года главой округа был назначен депутат окружного собрания Владимир Хабаров. Распоряжением от 27 марта 1996 года он отменил название должности руководителя НАО "губернатор Ненецкого автономного округа" как не соответствующее уставу региона.

Первые выборы 1996 года

17 сентября 1995 года Борис Ельцин подписал указ, которым назначил проведение прямых выборов глав администраций субъектов РФ на декабрь 1996 года.

Первые прямые выборы главы администрации Ненецкого автономного округа прошли в 1996 году в два тура. На пост руководителя региона баллотировались семь кандидатов, выдвинутые инициативными группами избирателей. По итогам голосования 1 декабря 1996 года ни один из них не смог получить необходимого количества голосов (более 50%). Во второй тур вышли действующий руководитель округа Владимир Хабаров (40,64% в первом туре) и депутат окружного заксобрания Владимир Бутов (21,99%). Явка 1 декабря составила 65,35%, против всех проголосовали 8,35% избирателей.

Во втором туре 13 декабря 1996 года главой администрации НАО был избран Владимир Бутов, набравший 48,46% голосов. Владимир Хабаров получил 40,27%. Всего в голосовании приняли участие 62,14% жителей региона, против всех высказались 9,74% избирателей. Срок полномочий главы НАО составлял четыре года (указ президента об освобождении от должности Владимира Хабарова был подписан 21 января 1997 года).

Выборы 2001 года

6 октября 1999 года был принят федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", который отменил право президента назначать руководителей регионов. С этого времени главы субъектов РФ избирались путем прямых выборов. В 2001 году в закон была внесена поправка, в соответствии с которой отсчет пребывания в должности губернаторов стал вестись с момента принятия закона - с октября 1999 года Законодатели республик, краев и областей, где ранее пребывание на посту главы региона ограничивалось двумя сроками, получили право самостоятельно решать, как следует исчислять срок губернаторства.

Очередные выборы главы администрации Ненецкого автономного округа состоялись 14 января 2001 года В них приняли участие 10 человек. Победу одержал действующий руководитель НАО Владимир Бутов (был выдвинут избирателями при поддержке партии "Единство"). За него проголосовали 68,28%. Второе место занял генеральный директор региональной нефтяной компании "Полярное сияние" Александр Шмаков (баллотировался от группы избирателей) с результатом 13,60%. Против всех кандидатов проголосовали 3,52%. Явка составила 73,77%. Инаугурация Владимира Бутова на второй срок состоялась 27 января того же года, срок его полномочий составлял четыре года.

Выборы 2005 года

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган. Однако Собрание депутатов Ненецкого АО ранее, 20 октября 2004 года, уже назначило дату выборов главы региона на 23 января 2005 года.Таким образом округ стал единственным в России регионом, где прямые выборы его руководителя состоялись после принятия федерального закона об их отмене.

Устав округа, принятый в 1995 году, запрещал одному и тому же лицу исполнять обязанности главы НАО больше двух сроков подряд. 25 ноября 2004 года депутаты окружного собрания приняли закон, изменивший порядок отсчета срока полномочий руководителя региона - с 1999 года вместо 1996 года Владимир Бутов получил возможность баллотироваться на очередных выборах, поскольку его второй срок становился первым. Прокуратура НАО попыталась оспорить решение окружного парламента, но безрезультатно.

В декабре 2004 года Владимир Бутов был зарегистрирован кандидатом на пост главы администрации Ненецкого АО в качестве самовыдвиженца. Однако 30 декабря окружной суд признал его регистрацию незаконной (в январе 2005 года это решение подтвердил Верховный суд РФ). Уже на следующий день, 31 декабря Бутов, который с апреля 2003 года являлся фигурантом уголовного дела об избиении инспектора ГИБДД, был приговорен к трем годам условного наказания.

В выборах губернатора Ненецкого автономного округа 23 января 2005 года принимали участие 15 кандидатов. Наибольшее число голосов было отдано за бывшего федерального инспектора по региону, профессора Архангельского государственного технического университета Алексея Баринова (22,41%) и депутата местного парламента Игоря Кошина (20,69%). Оба кандидата баллотировались в порядке самовыдвижения. Против всех проголосовали 8,04% избирателей, явка составила 62,94%. Поскольку никто из кандидатов не смог набрать необходимого для победы количества голосов, в области был назначен второй тур.

В ходе повторного голосования 6 февраля 2005 года победу одержал Алексей Баринов, за него проголосовали 48,45% избирателей. Игорь Кошин получил 30,47%. Против всех кандидатов высказались 20,21%, всего на участки пришли 60,10% жителей округа. 18 февраля того же года Алексей Баринов официально вступил в должность сроком на пять лет.

Назначение главы округа в 2006 и 2009 годах

В мае 2006 года Алексею Баринову были предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий, нецелевом расходовании бюджетных средств и хищении имущества в крупном размере. 2 июня того же года президент РФ Владимир Путин временно отстранил его от руководства округом и назначил врио главы администрации НАО главного федерального инспектора по региону Валерия Потапенко.

21 июля 2006 года Алексей Баринов был отрешен от должности в связи с утратой доверия главы государства (в 2007 года приговорен к трем годам условного наказания за присвоение квартиры в Архангельске, по остальным эпизодам оправдан).

Президент РФ внес кандидатуру Валерия Потапенко в парламент Ненецкого АО для наделения его полномочиями главы региона. 7 августа того же года депутаты окружного собрания единогласно поддержали предложенную кандидатуру, после чего Валерий Потапенко принял присягу. Срок его полномочий составлял пять лет.

16 февраля 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев принял досрочную отставку Валерия Потапенко, назначил врио главы НАО вице-губернатора Архангельской области Игоря Федорова и внес его кандидатуру в парламент автономного округа. 24 февраля 2009 года депутаты утвердили его на посту главы региона (за - 14, против - 1). В тот же день состоялась инаугурация.

В ноябре 2010 года наименование должности руководителя Ненецкого АО было изменено на "губернатор".

После возвращения прямых выборов, выборы 2014 года

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов. В соответствии с ним первым сроком полномочий руководителей субъектов РФ стал считаться тот, на который они были избраны после 1 июня 2012 года.

22 февраля 2014 года президент РФ Владимир Путин освободил Игоря Федорова от должности главы НАО и назначил врио губернатора округа Игоря Кошина, сенатора, представителя в Совете Федерации от законодательной власти НАО.

В единый день голосования 14 сентября 2014 года состоялись прямые выборы губернатора Ненецкого АО. В них участвовали четыре кандидата. Победу одержал Игорь Кошин (баллотировался от партии "Единая Россия"), получивший 76,70% голосов избирателей. Его ближайший соперник, заместитель начальника Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники НАО Андрей Смыченков (ЛДПР), набрал 7,67%. Явка на выборах составила 42,87%. 20 сентября того же года Игорь Кошин официально вступил в должность сроком на пять лет.

Отказ от прямых выборов губернатора НАО

2 апреля 2013 года в федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" были внесены изменения, которые разрешили субъектам РФ заменять прямые выборы губернаторов непрямыми, т. е. избранием депутатами местного парламента.

8 декабря 2014 года в устав Ненецкого АО были внесены поправки, в соответствии с которыми губернатор избирается парламентом НАО из числа трех кандидатур, предложенных президентом РФ.

3 февраля 2015 года в федеральное избирательное законодательство были внесены новые изменения, согласно которым руководители автономных округов стали избираться по согласованию с губернатором той области, в состав которой входит данный округ. Для Ненецкого АО это Архангельская область.

Согласно федеральному законодательству, партии, имеющие представительство в заксобрании региона и Государственной думе, выдвигают тройки своих кандидатов и вносят их губернатору области, в состав которой входит округ. В свою очередь губернатор формирует список из не менее чем пяти фамилий и направляет его президенту РФ. Глава государства выбирает трех кандидатов из списка и предлагает их на рассмотрение окружного парламента. Выборы проводятся тайным голосованием.

На выборах губернатора НАО избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов парламента региона. Если ни один из претендентов не получит необходимого числа голосов, проводится второй тур выборов. В нем участвуют два кандидата, за которых было отдано наибольшее число голосов в первом туре. Избранным считается тот, кого поддержит большинство депутатов.

Выборы губернатора НАО в 2018 и 2020 годах

28 сентября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Игоря Кошина и назначил врио главы Ненецкого автономного округа заместителя министра экономического развития РФ Александра Цыбульского.

В сентябре 2018 года глава государства внес в окружной парламент три кандидатуры на пост губернатора НАО: врио руководителя региона Александра Цыбульского (был выдвинут "Единой Россией") и депутатов окружного парламента Андрея Ружникова (партия "Родина") и Андрея Смыченкова (ЛДПР). 1 октября 2018 года Собрание депутатов НАО избрало Александра Цыбульского губернатором региона (за - 12 человек), после чего он официально вступил в должность сроком на пять лет.

2 апреля 2020 года указом президента РФ Владимира Путина Александр Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области. В тот же день врио руководителя Ненецкого АО стал Юрий Бездудный, ранее занимавший пост заместителя главы региона.

26 августа 2020 года глава государства представил в Собрание депутатов НАО список претендентов на должность руководителя региона, в который вошли врио губернатора округа Юрий Бездудный (от "Единой России"), депутат окружного собрания Андрей Смыченков (ЛДПР) и глава дорожного агентства "Архангельскавтодор" Игорь Пинаев ("Родина"). 13 сентября 2020 года губернатором НАО сроком на пять лет был избран Юрий Бездудный (за - 14 депутатов). В тот же день он принял присягу.

21 декабря 2021 года был принят федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", который в том числе отменил запрет занимать должность главы региона более двух пятилетних сроков подряд. Субъекты РФ получили право сами определять число сроков полномочий своих руководителей.

Смена руководства НАО и выборы в 2025 году

18 марта 2025 года президент РФ принял досрочную отставку Юрия Бездудного и назначил врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирину Гехт, председателя правительства Запорожской области, бывшего первого вице-губернатора Челябинской области. На момент назначения она стала второй женщиной в России среди действующих глав субъектов Федерации (после врио губернатора Еврейской АО Марии Костюк; назначена в 2024 году).

27 августа 2025 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин внес в окружной парламент три кандидатуры на пост губернатора Ненецкого автономного округа. В список вошли врио руководителя региона Ирина Гехт (от "Единой России"), депутат заксобрания округа Михаил Райн (КПРФ) и депутат совета Заполярного района НАО Татьяна Антипина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").