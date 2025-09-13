Председатель ЦИК добавила, что также за сутки поступило шесть ложных сообщений о минировании из Курской области и Севастополя

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Восемь уголовных дел было возбуждено за последние сутки в связи с сообщениями о происшествиях на выборах, всего поступило 228 сообщений. Об этом на брифинге в информационном центре ЦИК России сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"За последние сутки в территориальные органы МВД поступило 228 сообщений о происшествиях, связанных с выборами. Возбуждено восемь уголовных дел, большая часть из них - по заведомо ложным сообщениям об атаках терроризма", - сказала она.

Памфилова добавила, что также за сутки поступило шесть ложных сообщений о минировании из Курской области и Севастополя.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.