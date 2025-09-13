На пост главы региона баллотируются пять кандидатов

КАЛУГА, 13 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша проголосовал на выборах главы региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Пришел на избирательный участок. Решил проголосовать очно. Заодно посмотреть обстановку. Сегодня второй день выборов. В Калужской области они проходят открыто, организованно. Явка сейчас более 20%", - написал он.

По словам главы региона, более 80% подавших заявки на дистанционное электронное голосование сделали свой выбор. Он отметил, что жители посещают избирательные участки семьями, приходят голосовать участники спецоперации, находящиеся в отпуске, а также ветераны. "Показывают пример - активно участвуют в выборах. Многие, несмотря на возраст, сами приходят на участки", - написал Шапша.

В выборах главы региона принимают участие пять кандидатов, в их числе Шапша - от "Единой России", Надежда Ефремова - от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Степан Опарышев - от ЛДПР, Иван Родин - от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Николай Яшкин - от КПРФ.