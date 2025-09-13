Голосование проходит в штатном режиме

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Явка на избирательных участках по итогам второго дня выборов губернатора Камчатского края составила 32,33%. Об этом сообщили в пресс-службе краевой избирательной комиссии.

"Явка на избирательных участках по итогам двух дней голосования на выборах губернатора Камчатского края составила 32,33%", - сообщили в избиркоме.

Там добавили, что голосование проходит в штатном режиме, нарушений в течение двух дней не зафиксировано. Избирательные комиссии обеспечивают надежное хранение бюллетеней.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.