Они отдали голос с помощью терминалов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Приехавшие в Москву на обучение преподаватели строительного техникума и главврач больницы скорой помощи из Новотроицка предпочли электронный формат голосования на выборах губернатора Оренбургской области. Они проголосовали с помощью терминалов, установленных на экстерриториальном участке, открытом в аванзале станции метро "Курская", передает корреспондент ТАСС.

Участки для голосования иногородних на выборах губернаторов в Москве впервые открыли в 12 флагманских центрах госуслуг в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе и на станции метро.

"Физически не присутствуем в регионе, но сердцем мы в Оренбуржье. У нас есть уникальная возможность отдать свой гражданский долг - проголосовать за губернатора на участке в Москве по пути на очный модуль, который начнется буквально через два часа в рамках нацпроекта "Профессионалитет" в мастерской управления "Сенеж". Удобно, быстро, мобильно - в век цифровой технологии, и это действительно радует. С помощью терминалов проголосовали впервые", - рассказала ТАСС директор Новотроицкого строительного техникума Марина Хмырова.

Также экстерриториальным участком в городском метро воспользовался главный врач Больницы скорой медицинской помощи Новотроицка Павел Афанасьев, который находится в столице в связи с обучением у Университете управления правительства Москвы. "На день голосования у нас выпала очередная сессия занятий, поэтому я прикрепился сюда, на участок - он недалеко от университета", - добавил в беседе с ТАСС Афанасьев.

Кто может проголосовать в Москве

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября, в ряде субъектов РФ проходят выборы высших должностных лиц. В список регионов, жители которых могут принять участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо было подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября, всего было получено и одобрено порядка 18 тыс. таких заявлений.

Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков с 08:00 до 20:00 мск. С собой необходимо взять паспорт. Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы он мог сделать выбор с помощью анонимного электронного бюллетеня.

Все участки оборудовали системами видеонаблюдения, которые должны обеспечить непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки направили наблюдателей.