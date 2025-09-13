Принятые в мае поправки в избирательное законодательство предоставили возможность кандидату выбрать удобный для него способ открытия специального избирательного счета, отметил член Центризбиркома Евгений Шевченко

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Центризбирком ожидает, что на выборах в Госдуму IX созыва по округам выдвинутся от 2,5 до 3 тыс. кандидатов. Об этом сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко на брифинге в информцентре комиссии.

"На следующий год мы ожидаем еще большего количества кандидатов, потому что впереди выборы депутатов Государственной думы IX созыва. По одномандатным округам около 2,5-3 тыс. кандидатов мы ожидаем. Кроме того, в следующем году в 39 регионах состоятся основные выборы депутатов законодательных органов субъектов Федерации. Здесь мы ожидаем, что около 5,5 тыс. кандидатов будут баллотироваться только по одномандатным округам", - сказал Шевченко.

Он также напомнил, что принятые в мае поправки в избирательное законодательство предоставили возможность кандидату выбрать удобный для него способ открытия специального избирательного счета. "Либо традиционный способ в отделении Сбербанка, либо дистанционное открытие счета. В полной мере эта норма законодательства будет работать на выборах после первого января 2026 года", - отметин член ЦИК РФ.

При этом он подчеркнул, что в силу закона специальные избирательные счета открываются в Сбере, а где нет его отделений - в других кредитных организациях.