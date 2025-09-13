Единение государств в рамках содружества подтверждает "трепетные отношения и сохранение общей исторической памяти", отметила министр культуры РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) объединяют не только исторические связи, но и стремление к развитию диалога народов и укреплению суверенитета. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Страны ШОС объединяют не только яркие исторические связи, богатое культурное наследие, уходящее корнями в прошлое, но и общее устремление к развитию диалога между нашими народами, укреплению суверенитета, приумножению национального, культурного и духовного наследия для будущего поколения", - сказала она на встрече с деятелями культуры и официальными лицами стран ШОС в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Любимова отметила, что единение государств в рамках содружества подтверждает "трепетные отношения и сохранение общей исторической памяти".