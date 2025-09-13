Александр Дрозденко посетил избирательный участок в Лупполово

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал на выборах главы региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации области в своем Telegram-канале.

"Александр Дрозденко проголосовал на выборах губернатора Ленинградской области на избирательном участке в Лупполово", - говорится в сообщении.

Выборы губернатора Ленинградской области проходят с 12 по 14 сентября. Избирательная комиссия Ленинградской области зарегистрировала пять кандидатов на должность главы региона: действующего губернатора Александра Дрозденко, выдвинутого региональным отделением партии "Единая Россия"; Андрея Лебедева (ЛДПР); Сергея Лисовского ("Зеленые"); Сергея Малинковича ("Коммунисты России") и Игоря Новикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду").

Как сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Ленобласти, в регионе действует 1 014 участков для голосования, активность избирателей в первый день составила 26,12%.