Проголосовали более 400 тыс. избирателей

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Явка по итогам двух дней голосования на выборах губернатора Иркутской области составила 21,93%, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Илья Дмитриев.

"На 20:00 (15:00 мск - прим. ТАСС), после закрытия избирательных участков, явка на выборах губернатора составила 21,93%, проголосовали 400 929 избирателей", - сообщил председатель облизбиркома. Самая высокая явка зафиксирована в Балаганском муниципальном округе - 48,01%, минимальная - в Шелеховском районе (14,89%). В Иркутске на участки пришли 19,85% избирателей. По словам Дмитриева, жалоб и нарушений нет.

Предыдущие выборы губернатора прошли в сентябре 2020 года, тогда голосование продолжалось три дня. По итогам двух дней на избирательные участки пришли 15,9% избирателей. Итоговая явка составила 32,6%.

Голосование в Новороссии и Донбассе

Голосование на выборах губернатора организованно не только на территории региона, но в зоне специальной военной операции, где проходят воинскую службу бойцы из Приангарья. "Когда я был в части, я увидел, как готовится процесс голосования. Был оборудован полноценный избирательный участок, размещена информация о выборах. Ребята в части были в курсе всего, что происходит в регионе", - сообщил журналистам член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), военный корреспондент Александр Малькевич. Также активно участвуют в голосовании ветераны СВО, участники региональной программы "Герои Приангарья". "Я родился в Ангарске, живу сейчас здесь и собираюсь жить дальше. Вижу, как меняется город в последние годы. Хочу, чтобы это продолжалось", - рассказал участник программы Максим Маньков.

О выборах

Голосование на выборах губернатора Иркутской области началось 12 сентября. 1 866 избирательных участков будут открыты 12-14 сентября с 08:00 (03:00 мск) до 20:00 (15:00 мск). В списки избирателей включены более 1,8 млн человек. На пост губернатора претендуют четыре кандидата, все они были выдвинуты политическими партиями. "Единая Россия" выдвинула на этот пост действующего главу региона Игоря Кобзева, КПРФ - экс-губернатора области, депутата Госдумы Сергея Левченко,"Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - депутата регионального законодательного собрания Ларису Егорову, ЛДПР - первого замглавы Ушаковского муниципального образования Виктора Галицкова.