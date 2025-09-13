Это касается решения кадровых задач, увеличения производительности труда и повышения цифровой зрелости предприятий космической отрасли за счет масштабирования лучших практик, отметил первый вице-премьер России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Создание Национального космического центра (НКЦ) поспособствует достижению целей профильного нацпроекта. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

"Создание Национального космического центра будет способствовать достижению показателей профильного национального проекта «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»", - сказал он.

"Прежде всего, это касается решения кадровых задач, увеличения производительности труда и повышения цифровой зрелости предприятий космической отрасли за счет масштабирования лучших практик", - отметил первый зампредседателя правительства.

13 сентября президент РФ Владимир Путин открыл в Москве новый Национальный космический центр. Церемония открытия прошла в ситуационном центре НКЦ. В ней приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, а также руководители предприятий ракетно-космической отрасли и космонавты Сергей Крикалев и Олег Кононенко.