Проголосовали 653 750 избирателей

ПЕРМЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Пермского края по итогам первого дня на 20:00 (18:00 мск) составила 33,12%, проголосовали 653 750 избирателей. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Прикамья.

"По итогам 12 и 13 сентября средняя явка избирателей на выборах губернатора Пермского края с учетом ДЭГ составляет 33,12% или 653 750 избирателей", - сообщили в крайизбиркоме.

На предыдущих выборах главы региона 13 сентября 2020 года явка избирателей составила 35,72%, в голосовании приняли участие 713 824 человека.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.