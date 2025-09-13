Свыше 578 тыс. избирателей пришли на участки

ОРЕНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Свыше 578 тыс. избирателей пришли на участки по итогам двух дней трехдневного голосования на досрочных выборах губернатора Оренбургской области, что составляет 38,41%. Об этом сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.

"Явка на выборах по итогам двух дней голосования в Оренбургской области составила 38,41%, на избирательные участки пришли 578 104 человека", - говорится в сообщении.

В сентябре 2024 года по итогам двух дней голосования на выборах губернатора Оренбургской области явка составляла 41,68 % - проголосовали 625 138 человек.

В Оренбургской области 12-14 сентября проходят досрочные выборы губернатора и выборы в органы местного самоуправления во всех муниципальных образованиях.