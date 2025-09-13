На пост претендуют врио губернатора четыре человека

КУРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Курской области, где проходят выборы губернатора, во второй день голосования составила 43,88%, следует из данных регионального избиркома. Голосование началось 12 сентября и пройдет три дня.

Во второй день основного голосования 2024 года, которое проходило 6-8 сентября, явка на выборах губернатора Курской области превысила 52,02%. Всего же явка на выборах губернатора Курской области 2024 года составила 61,56%, участие в голосовании приняли более 530 тыс. жителей региона.

На пост претендуют врио губернатора Александр Хинштейн ("Единая Россия"), Алексей Томанов (ЛДПР), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - За правду") и Алексей Бобовников (КПРФ).