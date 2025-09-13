В выборах главы региона принимают участие пять кандидатов

КАЛУГА, 13 сентября /ТАСС/. Явка избирателей в Калужской области, где проходят выборы губернатора, во второй день голосования составила 32,26%, сообщили ТАСС в избиркоме региона. Голосование началось 12 сентября и пройдет в три дня.

На предыдущих выборах губернатора Калужской области, которые прошли 11-13 сентября 2020 года, явка по итогам двух дней голосования составила 23% от общего числа избирателей.

"На 20.00 мск 13 сентября явка составила 32,26%. По ДЭГ проголосовало 82,26% от общего количества поданных заявлений. 683 калужанина сделали свой выбор на "экстерриториальных участках" в Москве на выборах губернатора Калужской области", - говорится в сообщении.

В выборах главы региона принимают участие пять кандидатов, в их числе действующий губернатор области Владислав Шапша - от "Единой России", Надежда Ефремова - от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Степан Опарышев - от ЛДПР, Иван Родин - от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Николай Яшкин - от КПРФ.

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.