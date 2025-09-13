Всего в Чувашии пришли на выборы и выполнили свой гражданский долг свыше 393 тыс. избирателей республики

ЧЕБОКСАРЫ, 13 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах главы Чувашии по итогам двух дней голосования достигла 43,4%. Об этом сообщил ТАСС секретарь избирательной комиссии региона Олег Ефимов.

12 сентября в Чувашии проголосовали 28,48% избирателей. "Явка избирателей на 20:00 по итогам двух дней голосования составила в Чувашии 43,4%", - сказал Ефимов.

По его словам, через систему дистанционного электронного голосования выбор сделали 87,19% заявленных избирателей. Среди муниципальных образований по уровню явки лидируют Яльчикский, Батыревский и Шемуршинский округа, где проголосовали более 75%. Всего в Чувашии пришли на выборы и выполнили свой гражданский долг свыше 393 тыс. избирателей республики.

12-14 сентября в Чувашии выбирают главу республики, депутатов городских собраний Чебоксар и Новочебоксарска, также проходят довыборы в семи муниципальных округах. На главный пост в регионе претендуют пять человек: генеральный директор ООО "Чувашлифт" Владимир Ильин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), генеральный директор Мариинско-Посадского маслозавода Максим Морозов ("Новые люди"), руководитель Чувашской Республики Олег Николаев (самовыдвиженец), руководитель АНО "Бюро научных экспертиз" Владимир Савинов (Российская экологическая партия "Зеленые") и заместитель председателя комитета Госсовета республики по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Константин Степанов (ЛДПР).

По сведениям избирательной комиссии, на 1 июля в Чувашии зарегистрировано свыше 906,7 тыс. избирателей. Заявления о дистанционном голосовании подали свыше 198 тыс. избирателей, с использованием механизма "Мобильный избиратель" - более 5,7 тыс. человек. Дополнительно на выборах главы Чувашии организованы 14 экстерриториальных избирательных участков в Москве, где смогут проголосовать более 1 тыс. человек.