Явка на выборах губернатора Костромской области на 13 сентября составила 28,40%

В Костромской области в выборах главы региона участвуют пять кандидатов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборы губернатора Костромской области во второй день голосования составила 28,40%, сообщается в телеграм-канале регионального избиркома. Голосование началось 12 сентября и продлится три дня.

В 2020 году на выборах губернатора Костромской области явка по итогу второго дня голосования составила 16,11% от общего числа избирателей.

"Число избирателей, включенных в списки избирателей, - 496 316 человек. Проголосовали 140 966 человек - 28,40%". Число избирателей, принявших участие в голосовании с использованием ДЭГ, - 26 тыс. 39 человек (86,40%)", - сказано в сообщении.

В Костромской области 12 сентября открылись 472 избирательных участка, голосование будет проводиться три дня. В регионе проходят 15 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Костромской области, депутатов Костромской областной думы. Впервые в этом году в регионе применяется дистанционное электронное голосование, подано 28 тыс. заявлений.

В Костромской области в выборах главы региона участвуют пять кандидатов: выдвинутый партией "Единая Россия" действующий глава области Сергей Ситников, пенсионер Юрий Миндолин (ЛДПР), депутат Костромской областной думы Николай Цвиль ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), секретарь по организационно-партийной работе регионального отделения КПРФ Сергей Шпотин (КПРФ), а также кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" заместитель директора - начальник отдела по делам архивов департамента культуры Костромской области Юрий Кудрявцев.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.