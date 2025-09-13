По состоянию на 20:00 13 сентября проголосовали 669 299 избирателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборы губернатора Ленинградской области во второй день голосования составила 46,8%. Об этом сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона.

"У нас на сегодняшний вечер на 20:00 проголосовало 669 299 избирателей - это почти 46,8%", - сказал глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

Он отметил, что второй день голосования прошел штатно, но не менее активно. Параллельно на территории 21 учреждения шло обучающее детское голосование "Выбирай-ка!", где ребята могли выбрать одного из шести сказочных героев. Участие приняли более 1,1 тыс. детей.

Выборы губернатора Ленинградской области проходят с 12 по 14 сентября. Избирательная комиссия Ленинградской области зарегистрировала пять кандидатов на должность главы региона: действующего губернатора Александра Дрозденко, выдвинутого региональным отделением партии "Единая Россия"; Андрея Лебедева (ЛДПР); Сергея Лисовского ("Зеленые"); Сергея Малинковича ("Коммунисты России") и Игоря Новикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду").

Предыдущие выборы губернатора Ленинградской области прошли 13 сентября 2020 года, голосование проходило в течение трех дней. Всего в голосовании тогда приняли участие 51,52% избирателей.