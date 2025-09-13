Явка на выборах губернатора Брянской области после второго дня составила 46,77%

Статус кандидата на пост губернатора получили четыре человека

БРЯНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Брянской области, где проходят выборы губернатора, во второй день голосования составила 46,77%, следует из данных, опубликованных в телеграм-канале регионального избиркома. Голосование началось 12 сентября и пройдет три дня.

На предыдущих выборах губернатора Брянской области, которые прошли 11-13 сентября 2020 года, явка по итогам двух дней голосования превысила 31% от общего числа избирателей.

"Явка избирателей на 12 и 13 сентября составила 46,77%", - говорится в сообщении.

В Брянской области 12-14 сентября проводятся выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Брянской областной думы, депутатов муниципалитетов. В регионе работает 1 041 избирательный участок. Статус кандидата на пост губернатора получили четыре человека: действующий глава региона Александр Богомаз ("Единая Россия"), депутат Брянской областной думы Андрей Архицкий (КПРФ), депутат облдумы, директор Брянской областной библиотеки им. Ф. И. Тютчева Геннадий Селебин ("Родина"), депутат облдумы Алексей Тимошков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").