За ходом второго дня голосования на выборах губернатора Курской области наблюдали 1,8 тыс. общественников

КУРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Курской области не получала жалоб о ходе выборов губернатора региона, которые могли бы повлечь отмену итогов голосования. Нарушений также нет, сообщил председатель облизбиркома Евгений Черкашин.

"В избирательную комиссию Курской области жалоб и сообщений о нарушении избирательного законодательства, которые могли бы повлечь отмену итогов голосования, за день не поступало", - сказал он.

Представитель штаба наблюдателей от Общественной палаты Курской области Галина Заика сообщила, что за ходом второго дня голосования на выборах губернатора Курской области наблюдали 1,8 тыс. общественников. "В Центр общественного наблюдения за сегодняшний день поступило более 4 тыс. сообщений. Все они носят информационный и организационный характеры", - отметила она.

На пост главы Курской области претендуют врио губернатора Александр Хинштейн ("Единая Россия"), Алексей Томанов (ЛДПР), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - За правду") и Алексей Бобовников (КПРФ).

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.