Голосование 14 сентября начнется в 22 субъектах, в том числе в Татарстане, где пройдут выборы главы региона, а также депутатов гордумы Казани

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Начался последний день голосования на выборах разного уровня в российских регионах. Первые результаты станут известны после 20:00 по местному времени.

В первый день выборов разного уровня, 12 сентября, избирательные участки открылись в 44 регионах, где было принято решение проводить голосование в течение трех дней. На следующее утро к ним присоединились еще 9 субъектов. В воскресенье голосование начнется в 22 субъектах, в том числе в Татарстане, где пройдут выборы главы региона, а также депутатов гордумы Казани. В 6 регионах присутствует вариативность периода проведения голосования на выборах разного уровня - в различных сочетаниях. Первые итоги выборов всех уровней станут известны после 20:00 по местному времени, когда закроются избирательные участки.

В субботу на брифинге в информационном центре ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова сообщила, что к утру субботы в выборах приняли участие около 10 млн человек. Она отметила, что голосование проходит в штатном режиме, в том числе в Камчатском крае, где во время выборов произошло землетрясение магнитудой 7,4. По словам главы ЦИК, члены камчатских избиркомов, несмотря на природные катаклизмы, продолжают работать доблестно и мужественно.

Общественные наблюдатели также отмечают, что голосование проходит спокойно и организованно. По данным ассоциации "Независимый общественный мониторинг", с начала выборов поступило более 60 тыс. сообщений от наблюдателей. Подавляющее большинство из них носят информационный характер. Выявлено также 17 фейков - сообщений о нарушениях, которые при проверке не подтверждаются. Речь идет, например, о слухах о подвозе избирателей или раздаче алкоголя на участках, которые при проверке оказались недостоверными.

По итогам двух дней голосования самой высокой явкой среди выборов высших должностных лиц отметились Севастополь (55,36%) и Курская область (43,88%). Также активно голосовали Ростовская область (43,75%) и Чувашия (43,4%). В Севастополе и Свердловской области (31,04%) явка уже превысила показатель прошлых выборов (46,8% и 28,47% соответственно). Высокая активность зафиксирована и в онлайн-голосовании, проходящем в 24 регионах: проголосовали более 1,44 млн человек из 1,71 млн заявившихся (данные на 21:00 мск). По словам главы территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олега Артамонова, результаты ДЭГ станут известны в течение двух часов после завершения голосования по каждому часовому поясу.

Активное голосование идет и на экстерриториальных участках в Москве, где жители 19 регионов, находящиеся в столице, выбирают губернаторов своих субъектов. В электронном голосовании уже приняли участие около 11,7 тыс. из почти 18 тыс. заявившихся. По словам наблюдателей, многие избиратели предпочитают электронный формат через терминалы - так проголосовали преподаватели и врачи из Новотроицка, подчеркнув удобство и мобильность системы. Эксперимент с экстерриториальными участками уже назвали революцией в организации выборов, а сами избиратели отмечают возможность исполнить гражданский долг, не выезжая из Москвы.

Хакерские атаки и инциденты

Как сообщила Памфилова, с первых дней голосования Центризбирком зафиксировал 230 атак на портал ЦИК и инфраструктуру ДЭГ. Всего с начала избирательной кампании в ЦИК поступило 1 070 обращений, из которых только 194 касались предполагаемых нарушений избирательного законодательства. Помимо этого, территориальные органы МВД возбудили 8 уголовных дел, большая часть - по заведомо ложным сообщениям о террористических угрозах.

Также ЦИК подготовит обращение к председателю КПРФ Геннадию Зюганову после инцидента на участке №131 в Саратове, где член комиссии от партии ударил председателя УИК. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, ситуация "вопиющая", и партия должна рассмотреть персональное дело нарушителя. Пострадавшая председатель комиссии сейчас находится в больнице, назначено судебное разбирательство.

Глава избиркома Саратовской области Ирина Романова отметила, что член комиссии с правом решающего голоса от КПРФ уже неоднократно устраивал провокации на выборах. Памфилова пообещала, что нарушитель больше не будет допущен к работе на избирательных участках. Вместе с тем глава ЦИК отметила, что первые сутки голосования прошли "очень достойно" и выразила надежду, что кампания завершится без серьезных инцидентов и нарушений.