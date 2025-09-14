Они будут работать с 7:00 до 20:00

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки для голосования открылись в Татарстане, где выбирают главу республики, проходят выборы в представительные органы местного самоуправления, а также довыборы депутата Госсовета Татарстана по Мелекесскому округу.

"В организации и проведении единого дня голосования задействованы 2 752 участковые избирательные комиссии, в том числе 2 710 - постоянных и 42 временных участков. Впервые организована работа экстерриториальный избирательной комиссии в Москве, где на выборах раиса Татарстана смогут проголосовать жители республики, находящиеся 14 сентября в столице России", - говорится в сообщении ЦИК Татарстана.

Кроме того, по данным пресс-службы, организовано голосование для граждан, проходящих военную службу в зоне проведения специальной военной операции.

В выборах главы Татарстана участвуют четыре кандидата от разных политических партий: Рустам Минниханов, Хафиз Миргалимов, Виталий Смирнов и Руслан Юсупов.

В пресс-службе отмечали, что к выборам главы Татарстана изготовлено 2,9 млн бюллетеней, что соответствует численности избирателей в республике. Для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) предусмотрено 93,9 тыс. экземпляров. Бюллетени напечатаны на русском и татарском языках.

Все избирательные участки республики будут работать с 7:00 до 20:00.