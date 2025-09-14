Проголосовала также старейшая жительница региона Анастасия Батыченко

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Единственный участник Великой Отечественной войны в Еврейской автономной области Михаил Золотых принял участие в выборах губернатора. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В этом году Михаилу Федоровичу исполнилось 99 лет. Несмотря на преклонный возраст, ветеран пришел на избирательный участок лично. Вместе с ним исполнила свой гражданский долг и его супруга Галина Ивановна", - сообщили в пресс-службе правительства автономии.

Также на выборах проголосовала и старейшая жительница ЕАО. Анастасия Батыченко пришла на избирательный участок поселка Николаевка накануне своего 109-летия.

В региональном избиркоме отметили, что по состоянию на 12:00 (05:00 мск) свои голоса отдали 69% избирателей. На прошлых выборах губернатора ЕАО в 2020 году бывший глава региона Ростислав Гольдштейн набрал 82,5% голосов. Явка тогда составила 73,02% избирателей, участие в выборах приняли более 92,4 тыс. человек.

14 сентября проходит заключительный день голосования на выборах высшего должностного лица региона. Кандидатами на пост губернатора являются врио главы ЕАО Мария Костюк от партии "Единая Россия", Василий Гладких от партии ЛДПР, Александр Крупский от "Коммунистов России", Александр Щербина от партии КПРФ.