Проголосовали 456 257 избирателей

ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Явка на третий день голосования на выборах губернатора Иркутской области к 12:00 (07:00 мск) составила 24,97%. Об этом сообщает избирком Иркутской области.

На 10:00 (05:00 мск) явка составляла 22,84%.

"На 12 часов (07:00 мск - прим. ТАСС) 14 сентября явка на выборах губернатора Иркутской области составила 24,97%, проголосовали 456 257 избирателей. Максимальная явка в Балаганском муниципальном округе (54,07%), Катангском районе (49,36%), Баяндаевском районе (48,38 %). В Иркутске проголосовали 22,1% избирателей, в Ангарском городском округе - 24,25%, в Братске - 18,97%", - говорится в сообщении.

Предыдущие выборы губернатора прошли в сентябре 2020 года, тогда голосование продолжалось три дня. Тогда явка к полудню третьего дня голосования составила 20,3%.

О выборах

Голосование на выборах губернатора Иркутской области началось 12 сентября. 1 866 избирательных участков открыты 12-14 сентября с 08:00 (03:00 мск) до 20:00 (15:00 мск). В списки избирателей включены более 1,8 млн человек. На пост губернатора претендуют четыре кандидата, все они были выдвинуты политическими партиями. "Единая Россия" выдвинула на этот пост действующего главу региона Игоря Кобзева, КПРФ - экс-губернатора области, депутата Госдумы Сергея Левченко, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - депутата регионального законодательного собрания Ларису Егорову, ЛДПР - первого замглавы Ушаковского муниципального образования Виктора Галицкова.