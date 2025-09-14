По словам мэра Москвы, с 2022 года столичные специалисты помогают восстанавливать там жилые дома

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Луганска с 230-летием города, отметив богатую историю столицы Луганской Народной Республики и подчеркнув помощь Москвы в ее восстановлении и развитии.

"Дорогие жители Луганска, сердечно поздравляю вас с 230-летием города! Родина первого чугунолитейного завода на юге Российской империи, центр металлургии и паровозостроения, крупный транспортный узел и первый освобожденный областной центр на Украине в годы Великой Отечественной войны - в богатой истории города много славных страниц", - сказал мэр в опубликованном в его Telegram-канале поздравлении.

Он отметил, что на современном этапе Луганск прошел через тяжелые испытания, проявил мужество и стойкость и вновь вернулся в состав России.

По словам Собянина, с 2022 года московские специалисты помогают городу-побратиму восстанавливать жилые дома, больницы и школы, ремонтировать дороги и мосты, приводить в порядок инженерную инфраструктуру и готовиться к отопительному сезону.

В 2025 году к юбилею Луганска были открыты две обновленные парковые территории - сквер Славы и сквер имени Борцов революции.

"Все это способствует возвращению столицы Луганской Народной Республики к мирной жизни. Москва и впредь будет надежным другом и помощником Луганска в реализации его планов развития", - подчеркнул мэр.

Собянин пожелал луганчанам крепкого здоровья, мира, благополучия и больших успехов в созидательном труде.

Датой основания Луганска считается 14 ноября 1795 года. День города традиционно отмечается в начале сентября.