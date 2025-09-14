Председатель Госдумы поздравил личный состав и ветеранов войск с профессиональным праздником

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов танковых войск с профессиональным праздником - Днем танкиста, отметив их мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

"Поздравляю личный состав и ветеранов танковых войск с профессиональным праздником. Танковые подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации выступают главной ударной силой Сухопутных войск. Укрепляют обороноспособность нашей страны, обеспечивают ее национальные интересы, суверенитет и безопасность. Защищают мирную жизнь граждан", - сказал Володин, слова которого приведены на сайте Госдумы.

Он отметил, что танкисты демонстрируют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

"Проявляя мужество и героизм, наши танкисты с честью исполняют свой воинский долг. Решают самые сложные боевые задачи в ходе специальной военной операции", - подчеркнул председатель Госдумы.

В заключение Володин пожелал работникам и ветеранам отрасли "успехов в службе и крепкого здоровья".

О Дне танкиста

День танкиста ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября (в этом году приходится на 14 сентября). Свое начало праздник берет от парада - марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади в 1946 году.