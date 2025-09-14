Еще свыше 1,4 млн избирателей отдали свои голоса дистанционно, сообщила глава ЦИК РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 16 млн человек проголосовали на выборах разного уровня в регионах России, еще свыше 1,4 млн избирателей отдали свои голоса дистанционно. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информцентре комиссии.

"На текущий момент проголосовали свыше 16 млн человек. На федеральной платформе дистанционного электронного голосования проголосовали более 1 млн 471 тыс. человек, что составляет более 85% от тех, кто подал заявления на голосование по ДЭГу", - сказала Памфилова.