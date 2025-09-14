Это связано с системной работой по их предупреждению и постоянным мониторингом, отметила глава глава ЦИК РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Количество фейков в ходе избирательных кампаний в российских регионах остается минимальным благодаря системной работе по их предупреждению и постоянному мониторингу. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информцентре комиссии.

"Мы <...> отслеживаем фейки, идет мониторинг в регионах. Пока <...> их немного, совсем немного, и в этом <...> есть крупица нашей тщательной подготовительной работы на их предупреждение", - сказала она.

Памфилова отметила зарегистрированные случаи фейков.

"[Один случай] в Севастополе, жители Севастополя якобы должны зарегистрироваться через специальный сайт и бот для участия в выборах. <...> А на самом деле, для участия в выборах не требуется какой-либо регистрации, <...> это конституционное право, сайты созданы для сбора личных данных севастопольцев украинскими мошенниками. <...> Но мы к этому готовы, потому что провокаций на протяжении последних лет много, мы постоянно проводим обучение, недавно были курсы по искусственному интеллекту, будем это продолжать", - подчеркнула она.

В свою очередь председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова отметила, что на сегодняшний день нет ни одной жалобы на кражу персональных данных.

"Это для нас самое важное, потому что Севастополь - город военный, у нас очень много и членов семей военных, и самих военнослужащих находится. Мы не можем допустить утечки их персональных данных. Поэтому в войне с фейками самое главное - это скорость реагирования, оперативность обработки, взаимная слаженная работа между всеми заинтересованными и уполномоченными органами и поддержка средств массовой информации региона для того, чтобы избирателям и нашим жителям довести достоверную и правдивую информацию", - сказала она.