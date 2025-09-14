Встреча должна привести к реальному и долгосрочному урегулированию, параметры которого могут быть результатом работы переговорщиков, отметил экс-посол РФ в Турции

АНКАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Возможная встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть тщательно подготовлена, чтобы привести к реальным и долгосрочным результатам. Об этом сказал в интервью газете Hürriyet завершивший свою миссию в Турции российский посол Алексей Ерхов.

"Насколько легитимна нынешняя киевская власть и прежде всего сам Зеленский - вопрос сложный. Но несмотря на это, Россия никогда от встречи с ним не отказывалась, при том понимании, что встреча должна быть хорошо подготовлена и привести к позитивным результатам, иначе она рискует "отыграть в минус". Это значит, что саммит должен увенчаться реальным и долгосрочным урегулированием, параметры которого могут быть исключительно результатом кропотливой работы переговорщиков", - указал Ерхов.

Он подчеркнул, что "Россия к разговору готова". "Наш президент неоднократно акцентировал нашу готовность продолжить начатые переговоры на стамбульской площадке. Мы в России по достоинству оцениваем ее возможности и потенциал, там состоялось уже три переговорных раунда, в рамках которых удалось договориться, например, по некоторым гуманитарным вопросам. Мы предложили подумать о том, чтобы повысить уровень делегаций", - сказал Ерхов. Он напомнил, что российская сторона "предложила создать три рабочие группы для обсуждения конкретных вопросов политического, военного и гуманитарного характера". "Прошло уже больше месяца, но ответа от украинской стороны нет. Стало быть, возникает вопрос о реальной степени ее готовности к серьезным предметным переговорам", - отметил Ерхов.

Говоря о гарантиях безопасности, которые прорабатываются так называемой коалицией желающих, Ерхов отметил, что считает их "имеющими мало общего с коллективной обороной НАТО". "Налицо попытка ряда государств, пусть и входящих в НАТО, сформировать вне формальных рамок и механизмов альянса некую принципиально новую структуру, позволяющую им обеспечивать свое плотное военное присутствие на восточно-европейском театре и укрепить военно-политический контроль над Украиной", - сказал он. Учитывая риск случайных инцидентов и провокаций, по словам Ерхова, подобные "внешне благие намерения относительно "гарантий безопасности" вполне могут оказаться очень опасной затеей".