Глава ЦИК РФ указала, что по итогу выборов представят информацию об их количестве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Жалобы на выборах разного уровня в РФ почти полностью отсутствуют. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информцентре комиссии.

"Сегодня я не буду говорить о количестве жалоб, их практически нет. Мало информации, она не отличается от того, что я вчера сказала. То есть уже по итогу выборов, завтра, все представим", - сказала она.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.