Экс-посол РФ в Анкаре отметил важность принятия решений и их реализации прежде всего самими странами региона при поддержке их непосредственных соседей - России, Турции и Ирана

АНКАРА, 14 сентября. /ТАСС/. В первую очередь Страны Южного Кавказа должны принимать решения по своему региону, а внерегиональные игроки не должны создавать там разделительные линии. Об этом сказал в интервью газете Hürriyet завершивший свою миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов.

"Важное условие для решения проблем Южного Кавказа - это regional ownership, то есть принятие решений и их реализация прежде всего самими странами региона при поддержке их непосредственных соседей - России, Турции и Ирана. Подключение же внерегиональных игроков не должно создавать новых разделительных линий. Это касается и такого ключевого аспекта, как разблокирование транспортных коммуникаций", - сказал он.

По словам Ерхова, "на Южном Кавказе происходят довольно сложные и противоречивые процессы, в которых и Россия, и Турция продолжают играть весомую, динамичную роль". "Москва и Анкара одинаково заинтересованы в формировании в этом регионе зоны стабильности и процветания, поддерживают все усилия, способствующие обеспечению здесь безопасности и налаживанию взаимовыгодного сотрудничества. Основой для этого, конечно, должна послужить армяно-азербайджанская нормализация на основе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Его еще предстоит подписать, оно пока лишь парафировано", - отметил посол.

Он, однако, обратил внимание на то, что "пока еще неясны очень многие детали относительно тех сценариев и проектов, которые сейчас обсуждаются". "Кто, что, как и когда - здесь слишком много неясного, слишком много остается вопросительных знаков. Важно также понять, как на это все может повлиять членство Армении в едином таможенном пространстве Евразийского экономического союза, в том числе в вопросе транзитных грузоперевозок через территорию этой страны", - сказал Ерхов.