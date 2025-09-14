Идет подсчет голосов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки для голосования на выборах губернатора Камчатки закрылись в 20:00 по местному времени (11:00 мск). Начался подсчет голосов, сообщили ТАСС в краевом избиркоме.

"Работа всех 178 избирательных участков завершена. Явка на 18:00 (09:00 мск) составила 44,79%. Явка на 20:00 еще подсчитывается", - рассказали в избиркоме Камчатки.

Там добавили, что наибольшей активностью на выборах губернатора края отличились избиратели в Соболевском, Пенжинском муниципальных районах (явка более 80%), в Усть-Камчатском округе (явка свыше 70%). Начался подсчет голосов.

На пост главы региона претендуют четыре человека: Роман Литвинов (КПРФ), Дмитрий Тюрин ("Коммунисты России"), Владимир Солодов ("Единая Россия"), Василина Кулиева (ЛДПР). В регионе в срок с 24 августа по 11 сентября прошло досрочное голосование в труднодоступных районах Камчатки, его результаты будут учтены при общем подсчете голосов.