Памфилова: в Курске распространяется дипфейк об охране участков "Ахматом"

Глава ЦИК России указала, что командир спецназа Апты Алаудинов не делал таких заявлений

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Видео об охране спецподразделением "Ахмат" "особо опасных" избирательных участков распространяется в Курской области, представители спецназа не делали таких заявлений. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информцентре комиссии.

"Распространилось видео, что спецподразделение "Ахмат" якобы будет охранять какие-то "особо опасные" избирательные участки в Курской области. Вот "Ахмату" больше делать нечего, как только участки избирательные охранять "особо опасные" <…>. Распространяется такой дипфейк, Апты Алаудинов (командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант - прим. ТАСС) не делал таких заявлений", - сказала Памфилова.

Она отметила: делается все для того, чтобы "особо опасных" избирательных участков не было.

"У нас и резервные помещения подготовлены, все мы понимаем, в каких условиях мы выборы проводим", - резюмировала Памфилова.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.