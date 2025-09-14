Украинские военные не смогут долго продержаться в городе, считает глава ДНР

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Российские подразделения постепенно уничтожают логистику Вооруженных сил Украины в Константиновке Донецкой Народной Республики, ВСУ не смогут долго продержаться в городе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"На константиновском направлении - здесь ситуация для группировки противника продолжает ухудшаться, и мы видим, что обрезается логистика, и в Константиновке [у ВСУ] шансов все меньше продержаться долгий период времени", - сказал он в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, запись которого Руденко разместил в своем Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что удары российских войск ухудшают положение украинских военных, в том числе дислоцированных в соседних Славянске и Краматорске.

"Для противника, который там находится (в Краматорске и Славянске - прим. ТАСС), уже не получается просто и безопасно провести ротацию, не получается просто в безопасном режиме получить БК (боеприпасы - прим. ТАСС) и прочее, потому что все больше дорог простреливается нашими подразделениями, работают наши дроны, поэтому ситуация там ухудшается", - подчеркнул глава ДНР.